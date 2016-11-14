Даниэль Риккардо: Главной проблемой в гонке была плохая видимость

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки в Бразилии.

«Разочаровывающая гонка. Нам постоянно не везло со стратегией. Стоило поменять шины, как появлялся автомобиль безопасности или красный флаг. Мы теряли позиции и очевидно, что не могли предсказать дальнейшее развитие ситуации.

Но главной проблемой сегодня была плохая видимость, поскольку забрало моего шлема постоянно запотевало. Я открывал забрало и пытался его протереть. Такого никогда не было раньше, и это мешало мне.

Обидно, поскольку у нас была хорошая скорость, и машина позволяла рассчитывать на большее», - сказал Риккардо.

Напомним, 27-летний австралиец пришел к финишу восьмым, тем самым заработал четыре очка. Риккардо расположился на третьей строчке личного зачета, имея в активе 246 очков.

Победу одержал британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико Росберг стал вторым. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Заключительный этап сезона «Королевских гонок» пройдет в Абу-Даби с 25 по 27 ноября.