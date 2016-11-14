Евгений Коноплянка: Сборная Финляндии еще покусает лидеров группы

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплягка прокомментировал победу своей национальной команды над Финляндией (1:0) в матче отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

«Матч с Финляндией выдался самым сложным для нас. Эта сборная еще покусает лидеров группы, команда умеет играть в футбол. На сегодняшний день против таких соперников тяжело играть по-другому, ведь они тоже нас изучают. Легко не бывает», - сказал Коноплянка.

После этой победы сборная Украины набрала восемь очков и вышла на второе место в группе I. У финнов осталось одно очков. Они идут пятыми. Лидируют хорваты, в активе которых 10 очков.