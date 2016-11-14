Евгений Коноплянка: Сборная Финляндии еще покусает лидеров группы
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплягка
прокомментировал победу своей национальной команды над Финляндией (1:0) в матче
отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.
«Матч с Финляндией выдался самым сложным для нас. Эта
сборная еще покусает лидеров группы, команда умеет играть в футбол.
На сегодняшний день против таких соперников тяжело играть по-другому, ведь
они тоже нас изучают. Легко не бывает», - сказал Коноплянка.
После этой победы сборная Украины набрала восемь очков и вышла на второе место в группе I. У финнов осталось одно очков. Они идут пятыми. Лидируют хорваты, в активе которых 10 очков.
Матч
Украина - Финляндия - 1:0 (1:0)
Голы
Кравец 25 (1:0).
Состав
Украина: Пятов, Соболь, Бутко, Кучер, Ракицкий, Коноплянка (Цыганков, 83), Зинченко (Ротань, 67), Коваленко (Шахов, 89), Степаненко, Ярмоленко, Кравец
Финляндия: Градечки, Райтала, Аркивуо, Вяйсанен (Саксела, 83), Араюри, Халсти (Лам, 63), Ринг (Маркканен, 46), Лод, Тойвио, Маттила, Пукки
Предупреждения:
Кравец, 43; Ракицкий, 45; Зинченко, 55; Соболь, 74 - Лам, 75
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
12 ноября 22:45, Черноморец, Онлайн-трансляция