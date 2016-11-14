Папа Гуйе: Для меня честь играть за «Ростов»
Защитник «Ростова»
Папа Гуйе рассказал о том, почему выбрал ростовскую команду.
- Как узнали о том,
что можете перейти в «Ростов»?
- Это случилось в июле. У меня был контракт с «Днепром», и, когда я расторг
его, то начались серьезные переговоры.
- Почему именно
«Ростов»?
- Долгое время играл на Украине и часто смотрел матчи российского
чемпионата, мне нравится уровень премьер-лиги. В прошлом сезоне моя нынешняя
команда показывала очень хороший футбол и едва не стала чемпионом. Долго над
предложением клуба не думал. Для меня честь играть за «Ростов».
- Во время переговоров
вам звонил кто-нибудь из тренерского штаба?
- Курбан Бердыев. Мы поговорили, обсудили
мое будущее, и у меня отпали последние сомнения.
- Что-нибудь слышали о
Курбане Бекиевиче до перехода в «Ростов»?
- Конечно. Это известный человек в мире футбола. Смотрел, как его «Рубин»
достойно выступал в Лиге чемпионов, обыгрывал «Барселону» и «Атлетико».
- Кого-нибудь знали из
нашего клуба перед тем, как подписали контракт?
- Игоря Гамулу, который сейчас тренирует молодежный состав. К нему очень
хорошо относятся на Украине, многие помнят то, как он работал в местном
чемпионате. Был рад его увидеть.