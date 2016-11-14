Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Колорадо0 : 1Бостон
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Хоккей  Чикаго3 : 2Монреаль
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Папа Гуйе: Для меня честь играть за «Ростов»

Источник:  «Чемпионат-Ростов»Комментарии

Защитник «Ростова» Папа Гуйе рассказал о том, почему выбрал ростовскую команду.

- Как узнали о том, что можете перейти в «Ростов»?

- Это случилось в июле. У меня был контракт с «Днепром», и, когда я расторг его, то начались серьезные переговоры.

- Почему именно «Ростов»?

- Долгое время играл на Украине и часто смотрел матчи российского чемпионата, мне нравится уровень премьер-лиги. В прошлом сезоне моя нынешняя команда показывала очень хороший футбол и едва не стала чемпионом. Долго над предложением клуба не думал. Для меня честь играть за «Ростов».

- Во время переговоров вам звонил кто-нибудь из тренерского штаба?

- Курбан Бердыев. Мы поговорили, обсудили мое будущее, и у меня отпали последние сомнения.

- Что-нибудь слышали о Курбане Бекиевиче до перехода в «Ростов»?

- Конечно. Это известный человек в мире футбола. Смотрел, как его «Рубин» достойно выступал в Лиге чемпионов, обыгрывал «Барселону» и «Атлетико».

- Кого-нибудь знали из нашего клуба перед тем, как подписали контракт?

- Игоря Гамулу, который сейчас тренирует молодежный состав. К нему очень хорошо относятся на Украине, многие помнят то, как он работал в местном чемпионате. Был рад его увидеть.

Напомним, 32-летний сенегалец присоединился к команде минувшим летом. В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырех матчах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Канчельскис: Наш футбол убивают. Скоро будем играть на конькахБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что в российском футболе есть серьезные проблемы. В частности, он подверг критике календарь сезона в России.Болгария – Белоруссия. Миланов и Мартынович были заменены из-за травмПолузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму в матче за сборную Болгарии. Напомним, болгары принимают сборную Белоруссии в матче квалификации ЧМ-2018.Понтус Вернблум: ЦСКА обойдет в таблице «Спартак» после 30 тура (видео)Понтус Вернблум: ЦСКА обойдет в таблице «Спартак» после 30 тура (видео)Игроки ЦСКА провели тренировку в новом современном фитнес-центре THE BASE Fitness,  расположенном в офисе adidas Group.Виктор Булатов: Лидерство «Спартака» - это надолгоБывший полузащитник «Спартака», ныне главный тренер «Торпедо» Виктор Булатов поделился своими впечатлениями о лидерстве красно-белых в турнирной таблице премьер-лиги.Понтус Вернблум: Я немного приболел13 ноября игроки футбольного клуба ЦСКА провели восстановительную тренировку в новом современном фитнес-центре THE BASE Fitness, расположенном в офисе adidas Group.Евгений Бушманов: Взаимодействие с Каррерой достаточно хорошееСтарший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после матча с «Факелом» рассказал о работе с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.Пранкер Владимир Кузнецов (Вован222): Кокорину приходится отдуваться за все проблемы сборнойПранкер Владимир Краснов, известный как Вован222 рассказал о выложенной в сеть аудиозаписи звонка нападающему сборной России Александру Кокорину.Юрий Семин: Молодежь победила заслуженноГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от прошедшего мини-турнира, где играли основа, «молодежка» и команда U-19.Тарасов приступит к тренировкам в общей группе в январеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в январе приступит к тренировкам в общей группе.Юрий Семин: Миранчук хочет остаться в «Локомотиве»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил о желании полузащитника Алексея Миранчука продолжить карьеру в клубе.Георгий Джикия: Думаю, я заслужил вызов в сборнуюЗащитник пермского «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал вызов в сборную России.День в истории. Анатолию Давыдову - 63Сегодня 63 года исполнилось известному в прошлом футболисту Анатолию Давыдову.Таски готов остаться в «Спартаке» до 2019 года29-летний защитник «Спартака» Сердар Таски готов продлить договор с российским клубом, сообщает «Спортфакт».Виталий Мутко: Проблемы Еременко не имеют отношения к допингу и вообще к футболуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал отстранение от игры полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Зоран Тошич: Пока я хорошо себя чувствую и нужен команде, я буду игратьПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич сказал, что с радостью будет играть за сборную Сербии, если потребуется.«Зенит» интересуется полузащитником «Коньяспора»«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику турецкого «Коньяспора» Омеру Али Чахинеру, сообщает Fanatik.Горбанец и Шевченко не помогут «Арсеналу» в матче с ЦСКАТульский «Арсенал» перед встречей 14-го тура РФПЛ с ЦСКА испытывает кадровые проблемы.Олег Кононов: Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутриБывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей стажировке в «Челси».Александр Кокорин: Мне комфортно работать с ЛуческуНападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, какие у него отношения с главным тренером питерцев Мирчей Луческу.Анатолий Тимощук: Я помню каждый эпизод чемпионского матча с «Сатурном»11 ноября 2007 года «Зенит» стал чемпионом России, обыграв в последнем туре «Сатурн» со счетом 1:0. Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который сейчас выступает за «Кайрат», сказал, что хорошо помнит эту игру.

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Папа Гуйе
Папа Гуйевсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение