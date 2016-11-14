Папа Гуйе: Для меня честь играть за «Ростов»

Защитник «Ростова» Папа Гуйе рассказал о том, почему выбрал ростовскую команду.

- Как узнали о том, что можете перейти в «Ростов»?

- Это случилось в июле. У меня был контракт с «Днепром», и, когда я расторг его, то начались серьезные переговоры.

- Почему именно «Ростов»?

- Долгое время играл на Украине и часто смотрел матчи российского чемпионата, мне нравится уровень премьер-лиги. В прошлом сезоне моя нынешняя команда показывала очень хороший футбол и едва не стала чемпионом. Долго над предложением клуба не думал. Для меня честь играть за «Ростов».

- Во время переговоров вам звонил кто-нибудь из тренерского штаба?

- Курбан Бердыев. Мы поговорили, обсудили мое будущее, и у меня отпали последние сомнения.

- Что-нибудь слышали о Курбане Бекиевиче до перехода в «Ростов»?

- Конечно. Это известный человек в мире футбола. Смотрел, как его «Рубин» достойно выступал в Лиге чемпионов, обыгрывал «Барселону» и «Атлетико».

- Кого-нибудь знали из нашего клуба перед тем, как подписали контракт?

- Игоря Гамулу, который сейчас тренирует молодежный состав. К нему очень хорошо относятся на Украине, многие помнят то, как он работал в местном чемпионате. Был рад его увидеть.

Напомним, 32-летний сенегалец присоединился к команде минувшим летом. В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырех матчах.