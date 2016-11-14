Себастьян Феттель: В Бразилии получилась очень сложная гонка

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты гонки Гран-при Бразилии.

«Сегодня была очень сложная гонка. Мена развернуло практически в самом начале, но постепенно я сумел отыграться. На последних кругах борьба была особенно ожесточенной, но я доволен, что добился пятого места. Борьба с Максом была очень плотной и тяжелой, но, похоже, в рамках правил.

Сегодня, несмотря на дождь, было много борьбы колесо в колесо, а из-за аквапланирования многое могло завершиться аварией, но мне повезло избежать стен и столкновений», - сказал Феттель.

Напомним, четырехкратный чемпионат «Формулы-1» пришел к финишу пятым, тем самым заработал десять очков. За одну гонку до конца сезона 29-летний немец расположился на четвертом месте личного зачета, имея в активе 197 очков.

Победу одержал британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико Росберг стал вторым. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Заключительный этап сезона «Королевских гонок» пройдет в Абу-Даби с 25 по 27 ноября.