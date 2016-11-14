Дмитрий Живоглядов: Настрой на «Анжи» только один – нужно добиваться победы

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча с «Анжи», который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Настрой на «Анжи» только один – нужно ехать и добиваться там победы. Отсутствие Засеева, я думаю, не скажется, поскольку игроки в команде умеют заменять друг друга.

«Анжи» – очень хорошая команда, с хорошим подбором игроков, очень неуступчивая, особенно когда играет дома в Махачкале. Кому-то одному внимание уделять не будем, поскольку у них хорошая команда с квалифицированными игроками, да и к тому же нужно сначала узнать, кто выйдет на поле в матче», - сказал Живоглядов.

После 13 туров чемпионата России «Уфа» с 16-ю очками расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы, а «Анжи» занимает девятое место, имея на одно очко больше.

Напомним, матч «Анжи» - «Уфа» состоится 19 ноября.