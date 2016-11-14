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Валерий Белов: Единственный негативный момент в матче с «Северсталью» – травма Воронкова

Источник:  ХК «Витязь»Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Принципиальная была игра с прямым конкурентом. Было много моментов, несмотря на то, что ответственность была большая. Но в нужные моменты Сятери выручил, именно в нужные моменты. И в третьем периоде удачно забили. Очень важные три очка для нас. Единственный негативный момент в этой игре – травма нашего защитника Воронкова. Пока точно не могу сказать, но, по всей видимости, он может выбыть от трех до четырех недель. Но точной информации пока нет», - сказал Белов.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Витязя» забросили четыре безответные шайбы в ворота «Северстали». Дубль оформил Максим Афиногенов и по разу отличались Алексей Копейкин и Миро Аалтонен.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Витязь - Северсталь - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы:

Аалтонен (Копейкин, Кемпе), 18:06 (1:0). Афиногенов (Романов), 42:59 (2:0). Афиногенов (Ержабек, Макеев), 45:17 (3:0). Копейкин (Афиногенов, Никулин), 49:30 (4:0).

Место и дата

13 ноября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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