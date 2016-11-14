Александр Гулявцев: Сейчас идет тяжелая серия, носы вешать некогда
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Витязя» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«По счету может показаться, что игра была в одну калитку, но я так не думаю. Игра была равная, к сожалению, то, что мы создали, а создали мы не мало, не использовали. Чем воспользовался «Витязь». Все моменты, которые у них были – они реализовали. И хорошо сыграл вратарь хозяев, все прилипало. Может быть потому, что не было помехи. В этом аспекте нужно прибавлять. Ребят поблагодарил за игру, потому что сейчас идет тяжелая серия, носы вешать некогда. Готовимся к домашней серии», - сказал Гулявцев.
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Витязя» забросили четыре безответные шайбы в ворота «Северстали». Дубль оформил Максим Афиногенов и по разу отличались Алексей Копейкин и Миро Аалтонен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - Северсталь - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Аалтонен (Копейкин, Кемпе), 18:06 (1:0). Афиногенов (Романов), 42:59 (2:0). Афиногенов (Ержабек, Макеев), 45:17 (3:0). Копейкин (Афиногенов, Никулин), 49:30 (4:0).
Место и дата
13 ноября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция