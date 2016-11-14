Александр Гулявцев: Сейчас идет тяжелая серия, носы вешать некогда

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Витязя» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«По счету может показаться, что игра была в одну калитку, но я так не думаю. Игра была равная, к сожалению, то, что мы создали, а создали мы не мало, не использовали. Чем воспользовался «Витязь». Все моменты, которые у них были – они реализовали. И хорошо сыграл вратарь хозяев, все прилипало. Может быть потому, что не было помехи. В этом аспекте нужно прибавлять. Ребят поблагодарил за игру, потому что сейчас идет тяжелая серия, носы вешать некогда. Готовимся к домашней серии», - сказал Гулявцев.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Витязя» забросили четыре безответные шайбы в ворота «Северстали». Дубль оформил Максим Афиногенов и по разу отличались Алексей Копейкин и Миро Аалтонен.

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