Четыре очка Мозгова не спасли «Лейкерс» от разгрома в матче с «Миннесотой»
Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» разгромили на домашней площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:99) в рамках регулярного чемпионата НБА.
Самым
результативным в матче стал игрок хозяев площадки Эндрю Уиггинс, набравший 47
очков.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов отыграл 15 минут, за которые он набрал четыре очка, совершил четыре подбора, одну передачу и два блок-шота.
После этого матча команда из Лос-Анджелеса с шестью победами и пятью поражениями расположилась на восьмой строчке в Западной конференции, а «Тимбервулвз» занимают 12-ю строчку, с тремя победами в девяти встречах.
В следующем туре «Лейкерс» 16 ноября примет «Бруклин Нетс», а «Миннесота» в этот же день сыграет с командой «Шарлотт Хорнетс».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
14 ноября 03:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция