Четыре очка Мозгова не спасли «Лейкерс» от разгрома в матче с «Миннесотой»

Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» разгромили на домашней площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:99) в рамках регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в матче стал игрок хозяев площадки Эндрю Уиггинс, набравший 47 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов отыграл 15 минут, за которые он набрал четыре очка, совершил четыре подбора, одну передачу и два блок-шота.

После этого матча команда из Лос-Анджелеса с шестью победами и пятью поражениями расположилась на восьмой строчке в Западной конференции, а «Тимбервулвз» занимают 12-ю строчку, с тремя победами в девяти встречах.

В следующем туре «Лейкерс» 16 ноября примет «Бруклин Нетс», а «Миннесота» в этот же день сыграет с командой «Шарлотт Хорнетс».

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