«Колорадо» проиграл «Бостону». Варламов отразил 43 броска
В
матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Колорадо
Эвеланш» на выезде со счетом 2:0.
В
составе победителей голами отметились Давид Крейчи и Доминик Мур.
Российский
голкипер команды из Денвера Семен Варламов отразил 43 броска из 44. Вторую
шайбу хоккеисты «Бостона» забросили в пустые ворота.
После
этого матча «Колорадо» с 12-ю очками занимает 12-е место в Западной конференции,
а бостонская команда расположилась на четвертой строчке в зоне «Восток», имея в
активе 20 очков.
В следующем туре команда Варламова примет 16 ноября «Лос-Анджелес», а «Бостон» 18 ноября сыграет с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Бостон - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Крейчи (Бэкес, Спунер), 9:30 (0:1). Мур 59:32 (0:2).
Место и дата
14 ноября 02:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция