«Колорадо» проиграл «Бостону». Варламов отразил 43 броска

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Колорадо Эвеланш» на выезде со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Давид Крейчи и Доминик Мур.

Российский голкипер команды из Денвера Семен Варламов отразил 43 броска из 44. Вторую шайбу хоккеисты «Бостона» забросили в пустые ворота.

После этого матча «Колорадо» с 12-ю очками занимает 12-е место в Западной конференции, а бостонская команда расположилась на четвертой строчке в зоне «Восток», имея в активе 20 очков.

В следующем туре команда Варламова примет 16 ноября «Лос-Анджелес», а «Бостон» 18 ноября сыграет с «Миннесотой».

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