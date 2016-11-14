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«Чикаго» обыграл «Монреаль». Марков набрал два очка, Радулов - одно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Густав Форслинг, Мариан Госса и Патрик Кейн. У гостей шайбы забросили Ши Уэбер с передачи Андрея Маркова и сам Марков с передачи Александра Радулова.

После этого матча «Чикаго» с 24 очками лидирует в Западной конференции, а команда из Монреаля лидирует на «Востоке», имея в активе 27 очков.

В следующем туре «Чикаго» сыграет на выезде 16 ноября с «Виннипегом», а «Монреаль» в этот же день примет «Флориду»

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Монреаль - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы:

Форслинг (Хьялмарссон, Крюгер), 12:06 (1:0). Уэбер (Марков, Монтойя), 20:59 (1:1). Марков (Гальченюк, Радулов), 22:40 (1:2). Хосса (Тэйвс, Шмальц), 31:29 (2:2). Кейн (Тэйвс), 36:23 (3:2).

Место и дата

14 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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