«Чикаго» обыграл «Монреаль». Марков набрал два очка, Радулов - одно
В
матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Монреаль
Канадиенс» со счетом 3:2.
В
составе победителей голами отметились Густав Форслинг, Мариан Госса и Патрик
Кейн. У гостей шайбы забросили Ши Уэбер с передачи Андрея Маркова и сам Марков
с передачи Александра Радулова.
После
этого матча «Чикаго» с 24 очками лидирует в Западной конференции, а команда из
Монреаля лидирует на «Востоке», имея в активе 27 очков.
В
следующем туре «Чикаго» сыграет на выезде 16 ноября с «Виннипегом», а «Монреаль»
в этот же день примет «Флориду»
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