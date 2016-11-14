«Чикаго» обыграл «Монреаль». Марков набрал два очка, Радулов - одно

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Густав Форслинг, Мариан Госса и Патрик Кейн. У гостей шайбы забросили Ши Уэбер с передачи Андрея Маркова и сам Марков с передачи Александра Радулова.

После этого матча «Чикаго» с 24 очками лидирует в Западной конференции, а команда из Монреаля лидирует на «Востоке», имея в активе 27 очков.

В следующем туре «Чикаго» сыграет на выезде 16 ноября с «Виннипегом», а «Монреаль» в этот же день примет «Флориду»

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