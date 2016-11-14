Фернандо Алонсо: Я начала гонку 10-м и закончил 10-м, но при этом передо мной сошли несколько машин

Испанский пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результат гонки Гран-при Бразилии.

«Мы рассчитывали оказаться выше. Я стартовал десятым и финишировал десятым, но передо мной сошли несколько машин. Мы не сумели воспользоваться этими шансами и подняться выше.

Условия были крайне сложными сегодня. Порой я старался банально удержать машину на трассе. Видимость была ужасной, а дренажная система автодрома оставляет желать лучшего», - сказал Алонсо.

Напомним, за одну гонку до конца сезона 35-летний испанец расположился на десятой строчке личного зачета, имея в активе 53 очка.

Победу одержал британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико Росберг стал вторым. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Заключительный этап сезона «Королевских гонок» пройдет в Абу-Даби с 25 по 27 ноября.