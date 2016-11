Эдин Джеко стянул шорты с соперника и был удален (видео)

Нападающий Боснии и Герцеговины Эдин Джеко сорвал шорты с защитника сборной Греции Сократиса Папастатопулоса и был удален в матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

Эпизод произошел на 75-й минуте, когда команда Джеко вела со счетом 1:0. Защитник опрокинул форварда и вырвал у него из рук мяч. В ответ на это Эдин стянул с грека шорты. В итоге Джеко получил вторую желтую карточку и покинул поле. Также в след за Джеко в раздевалку отправился Кириакос Пападопулос, получивший прямую красную карточку за то, что пытался вырвать карточку из рук арбитра.

WATCH: Edin Dzeko gets sent off for pulling down opponents pants😂pic.twitter.com/8v5fqUDQ7v