«Марсель» интересуется Азмуном

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Марселя», сообщает Tuttomercatoweb.

Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний футболист интересен «Ливерпулю», «Аяксу» и «ПСВ». Агент Азмуна Мехди Хагитали сообщил, что нападающий не стремится покинуть «Ростов», потому что находится в теплых отношениях с вице-президентом и бывшим тренером клуба Курбаном Бердыевым.

В текущем сезоне 21-летний Сердар Азмун провел 19 матчей за «Ростов» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.