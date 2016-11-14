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Восемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утра

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Восемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.

1). Сборная Бельгии забила восемь мячей в ворота эстонцев (8:1). Хавбек «Зенита» Аксель Витсель провел на поле 88 минут.

2). Дубль Криштиану Роналду и гол Бруно Алвеша помогли Португалии разгромить Латвию (4:1).

3). Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов забил победный мяч в матче Болгария – Белоруссия (1:0).

4). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 43 броска в матче с «Бостоном» (0:2), но это не спасло его команду от поражения.

5). Андрей Марков набрал два очка, а Александр Радулов – одно, но «Чикаго» все равно оказалось сильнее «Монреаля» (3:2).

6). Льюс Хэмилтон стал победителем дождевой гонки Гран-при Бразилии. Мы собрали для вас лучшие комментарии по этому случаю: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Даниэль Риккардо, Фелипе Масса, Ромен Грожан, Джолион Палмер и конечно же Даниил Квят.

7). «Миннесота» разгромила «Лейкерс» (125:99) Тимофея Мозгова, россиянин набрал четыре очка.

8). Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливом отношении к нему со стороны организаторов турнира UFC 205.

9). У российской биатлонистки, чемпионки мира Екатерины Юрловой и ее супруга Йозефа Перхта родилась дочка.

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