Восемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.
1). Сборная
Бельгии забила восемь мячей в ворота эстонцев (8:1). Хавбек «Зенита» Аксель Витсель провел на поле 88
минут.
2). Дубль
Криштиану Роналду и гол Бруно Алвеша помогли Португалии разгромить Латвию (4:1).
3).
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов забил победный мяч в матче Болгария –
Белоруссия (1:0).
4). Голкипер «Колорадо»
Семен Варламов отразил 43 броска в матче с «Бостоном» (0:2), но это не спасло
его команду от поражения.
5). Андрей
Марков набрал два очка, а Александр Радулов – одно, но «Чикаго» все равно
оказалось сильнее «Монреаля» (3:2).
6). Льюс
Хэмилтон стал победителем дождевой гонки Гран-при Бразилии. Мы собрали для вас
лучшие комментарии по этому случаю: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Макс
Ферстаппен, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Даниэль Риккардо, Фелипе Масса,
Ромен Грожан, Джолион Палмер и конечно же Даниил Квят.
7). «Миннесота»
разгромила «Лейкерс» (125:99) Тимофея Мозгова, россиянин набрал четыре очка.
8). Российский
боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливом отношении к
нему со стороны организаторов турнира UFC 205.
9). У российской биатлонистки, чемпионки мира
Екатерины Юрловой и ее супруга Йозефа Перхта родилась дочка.
Видео дня: Эдин
Джеко стянул шорты с соперника и был удален
Цитата дня: Рамзан
Кадыров: Сегодня важно не напоминать черные дни нашей сборной, а единогласно
поддержать ребят
Блог дня:
Обязательно к
прочтению:
Один месяц и
$500 000 до катастрофы. Что известно о новом докладе Макларена
Дождь и Безумный Макс. Как Ферстаппен украсил Гран-при
Бразилии
Кирилл Дементьев: В Грозном рассчитываем на диктора!
Супердерби: восемь голов и 22 буллита!