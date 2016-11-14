ЦСКА хочет заключить новый контракт с Тошичем, сократив ему зарплату в 1,5 раза

Московский ЦСКА планирует заключить новое соглашение со 29-летним полузащитником Зораном Тошичем.

По информации «Известий», руководство клуба рассчитывает подписать с сербским футболистом новый контракт с понижением ежегодного оклада почти в 1,5 раза. Переговоры проходят в позитивном ключе: высока вероятность, что стороны придут к взаимопониманию уже в самое ближайшее время и договор будет подписан.

- ЦСКА вступил в переговоры с Тошичем по поводу продления контракта, так как клуб заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с футболистом, - рассказал «Известиям» источник из окружения игрока. - Однако руководство красно-синих рассчитывает, что новый оклад игрока будет почти на треть меньше того, что прописан в текущем контракте. Это связано с не самой стабильной финансовой ситуацией в ЦСКА. С одной стороны, Тошича все устраивает в армейском клубе и он не готов менять обстановку. С другой - игрок не очень хочет идти на сокращение зарплаты. Сейчас футболист взял паузу на размышление, чтобы взвесить все «за» и «против» и принять правильное решение.

За ЦСКА Тошич провел больше 160 матчей, в которых сумел отличиться 37 раз. Рыночная стоимость сербского полузащитника, по данным экспертов, составляет около 7 миллионов евро, а его нынешний контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года.



