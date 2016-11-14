Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Колорадо0 : 2Бостон
Теннис  Вавринка- : -Нисикори
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Хоккей  Чикаго3 : 2Монреаль
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной»

Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий «Барселоны» Лионель Мессии не хочет продлевать контракт с испанским клубом, сообщает Marca.

Это решение футболист принял еще летом и уже оповестил о нем президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. Глава испанского клуба призвал форварда еще раз подумать и не принимать поспешных решений. 

Контракт 29-летнего аргентинца истекает в июне 2018 года. Сумма отступных за футболиста составляет 250 миллионов евро. 

Всю свою профессиональную карьеру Месси провел в «Барселоне». В составе каталонцев аргентинец восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре - Кубок, семь - Суперкубок, четыре - Лигу чемпионов, три - Кубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Итальянские клубы проявляют интерес к Алеишу ВидалюЗащитник «Барселоны» Алеиш Видаль может продолжить карьеру в Италии. Агент 27-летнего испанца Грациано Баттистини изучает возможности трудоустроить игрока в серии A.Ракитич не сыграет в товарищеском матче с Северной Ирландией и вернулся в «Барселону»Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич вернулся в расположении «Барселоны».Травма Мораты в матче с Македонией оказалась несерьезнойФорвард мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Мората травмировался в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Македонии (4:0). Впрочем, его повреждение оказалось не слишком серьезным.Маркиньос: Месси – лучший игрок мира, у него необыкновенный дриблингЗащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос после матча отборочного турнира чемпионата мира с Аргентиной (3:0) высказался об игре форварда Лионеля Месси и возвращении в сборную его одноклубника Тиаго Силвы.Пепе хочет продлить контракт с «Реалом» на два года, клуб хочет однолетний контрактПортугальский защитник Пепе продолжает переговоры о новом контракте с мадридским «Реалом». Пока стороны не пришли к согласию.В «Манчестер Юнайтед» самые высокие зарплаты в мировом футболеКомпания Sporting Intelligence провела исследование зарплат среди спортсменов из 333 клубов в семи видах спорта.Месси предложили стать рестлером (видео)Рестлеры из команды Alpha Team предложили нападающему «Барселоны» Лионелю Месси присоединиться к ним, пишет Lenta.ru.Рияд Марез: Лучший тренер – Зидан, в «Лестер» подписал бы Месси, хотя он занял бы мое местоПолузащитник «Лестера» Рияд Марез выбрал лучшего тренера и лучшего игрока.Тренер по физподготовке сборной Португалии: Роналду спокойно может доиграть до 41 годаТренер по физподготовке сборной Португалии Жоау Арозу высказался о футбольном долголетии капитана национальной команды Криштиану Роналду.Суарес и Ракитич продлят контракты с «Барселоной» до конца 2016 годаФорвард Луис Суарес и полузащитник Иван Ракитич станут следующими игроками, с которыми «Барселона» продлит контракты.Отец Ивоби: Даже если «Барселона», предложит нам больше денег, мы останемся в «Арсенале»Отец полузащитника лондонского «Арсенала» Алекса Ивоби прокомментировал слухи о возможно переходе сына в «Барселону».«Манчестер Сити» и «Барселона» нацелились на защитника «Ювентуса»19-летний правый защитник «Ювентуса» Поль Лирола, выступающий на правах аренды за «Сассуоло», привлек внимание ведущих европейских клубов.Густаво Пойет уволен с поста главного тренера «Бетиса», команду принял Виктор СанчесРуководство севильского «Бетиса» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды уругвайца Густаво Пойета, сообщает официальный сайт клуба.Роналду сыграл в рекламе персонажа Маколея Калкина из «Один дома»Видео было опубликовано на YouTube-канале португальского бренда MEO.«Барселона» готова выложить за Коутиньо 65 млн фунтовТренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Sport.es.Рамос приступил к тренировкам на поле (Видео)Капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос приступил к тренировкам на поле. Об этом защитник сообщил на своей странице в Instagram.Криштиану Роналду: Работа тренером? Хочу получать удовольствие от настоящего моментаФорвард «Реала» Криштиану Роналду высказался о своих перспективах после завершения карьеры стать тренером.Неймар затмевает Месси, «молодежка» обыгрывает сборную OHL, а Карлсен и Карякин готовятся сесть за доску. Все новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Лионель Месси: Сборная Аргентины обязана переломить эту дерьмовую ситуациюФорвард «Барселоны» Лионель Месси эмоционально прокомментировал поражение сборной Аргентины от бразильцев (0:3) в матче квалификации ЧМ-2018.Умтити выбыл на три недели из-за травмыЗащитник «Барселоны» Самюэль Умтити получил травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение