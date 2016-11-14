Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Мессии не хочет продлевать контракт с испанским клубом, сообщает Marca.

Это решение футболист принял еще летом и уже оповестил о нем президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. Глава испанского клуба призвал форварда еще раз подумать и не принимать поспешных решений.

Контракт 29-летнего аргентинца истекает в июне 2018 года. Сумма отступных за футболиста составляет 250 миллионов евро.

Всю свою профессиональную карьеру Месси провел в «Барселоне». В составе каталонцев аргентинец восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре - Кубок, семь - Суперкубок, четыре - Лигу чемпионов, три - Кубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.



