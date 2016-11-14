Елистратов стал третьим на этапе Кубка мира в США на дистанции 1500 м

Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времени

Член сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.