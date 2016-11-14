Елистратов стал третьим на этапе Кубка мира в США на дистанции 1500 м
Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую награду в забеге на 1500 метров в рамках второго этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Первое место занял голландец Шинки Кнегт, установивший мировой рекорд - 2.07,943. Вторым стал представитель Республики Корея Ли Джун-Су.
Кубок мира
Второй этап
Солт-Лейк-Сити (США)
Мужчины
1500 м
1. Шинки Кнегт (Голландия) - 2.07,943 WR
2. Ли Джун-Су (Корея) - 2.08,646
3. Семен Елистратов (Россия) - 2.08,655
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