Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Колорадо0 : 2Бостон
Теннис  Вавринка- : -Нисикори
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Хоккей  Чикаго3 : 2Монреаль
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елистратов стал третьим на этапе Кубка мира в США на дистанции 1500 м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую награду в забеге на 1500 метров в рамках второго этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Первое место занял голландец Шинки Кнегт, установивший мировой рекорд - 2.07,943. Вторым стал представитель Республики Корея Ли Джун-Су. 

Кубок мира

Второй этап

Солт-Лейк-Сити (США)

Мужчины

1500 м

1. Шинки Кнегт (Голландия) - 2.07,943 WR

2. Ли Джун-Су (Корея) - 2.08,646

3. Семен Елистратов (Россия) - 2.08,655

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елистратов стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-трекуВ канадском городе Калгари подошел к концу первый этап Кубка мира по шорт-треку.Ан и Елистратов выиграли по бронзе на этапе КМ в КалгариШестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в канадском Калгари.Семен Елистратов: За меня молилась бабушкаСемен Елистратов: За меня молилась бабушкаМеждународный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение от тренировок и соревнований с шорт-трекиста Семена Елистратова.Семен Елистратов: Радовался не меньше чем победе в СочиОлимпийский чемпион шорт-трекист Семен Елистратов рассказал Sovsport.ru о своей реакции на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял с него временное отстранение от соревнований.Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времениЧлен сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.Семен Елистратов: Я безумно счастлив, что все так закончилосьОлимпийский чемпион Семен Елистратов прокомментировал решение Международного союза конькобежцев снять с него временное отстранение в связи с положительным результатом допинг-теста на мельдоний.Алексей Кравцов: ISU снял временное отстранение с Кулижникова, Елистратова и КонстантиновойПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение с конькобежца Павла Кулижникова и шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.Алексей Кравцов: Кулижников и Елистратов могут попасть под амнистию, решение за ISUПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и олимпийский чемпион в эстафете по шорт-треку Семен Елистратов могут попасть под амнистию в связи с решением WADA о допустимом показателе мельдония в организме.Виталий Мутко: Раньше мельдоний употребляли 30 процентов сборныхМинистр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с допингом в стране.Себастьян Крос: Уверен, Елистратов сможет вернуться после скандала с допингомТренер сборной России по шорт-треку Себастьян Крос, покинувший свой пост, рассказал о ситуации с Семеном Елистратовым, в допинг-пробе которого обнаружили мельдоний.«Мы запуганы ВАДА». Ирина Гордеева – о допинге и дисквалификации России«Мы запуганы ВАДА». Ирина Гордеева – о допинге и дисквалификации РоссииSpb.Sovsport.ru поговорил с высотницей Ириной Гордеевой о «Петровском», всем известном запрете мельдония и политической войне в спорте.WADA зафиксировало 102-ю положительную допинг-пробу на мельдонийВсемирное антидопинговое агентство (WADA) зафиксировало 102-ю допинг-пробу, давшую положительный результат на запрещенное вещество мельдоний, сообщает ТАСС.Алексей Кравцов: Будем отстаивать невиновность спортсменов даже после вскрытия допинг-пробы «Б»Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал положительные допинг-пробы «Б» конькобежцев Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.Допинг-пробы «Б» Кулижникова, Елистратова и Константиновой дали положительный результатДопинг-пробы «Б» конькобежца Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой дали положительный результат, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.WADA: Мельдоний не будет исключен из списка запрещенных препаратовПрезидент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что мельдоний не будет исключен из списка запрещенных препаратов.«Штраф до 50 тысяч рублей за допинг и никакой уголовной ответственности»«Штраф до 50 тысяч рублей за допинг и никакой уголовной ответственности»В Госдуме состоялось экстренное совещание, посвященное проблеме допинга в российском спорте.Алексей Кравцов: Допинг-пробы «Б» Кулижникова и Елистратова вскрыты, результаты будут через несколько днейПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал, что скоро станут известны результаты вскрытия вторых допинг-проб Семена Елистратова и Павла Кулижникова.С 1 января мельдоний обнаружен в допинг-пробах 60 спортсменовБолее 60 спортсменов по всему миру, в том числе призеры Олимпийских игр, сдали положительные допинг-пробы на мельдоний с 1 января 2016 года, сообщает The New York Times.Семен Елистратов: Считаю, что кто-то из моих товарищей мог подбросить мне мельдонийЧемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов прокомментировал тот факт, что его уличили в употреблении запрещенного вещества - мельдония.Алексей Мишин: Победа Кулижникова не зиждется на мельдонии, и удар справа Шараповой абсолютно не мельдоний совершаетЗаслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал ситуацию с допингом в российском спорте.

Семен Елистратов
Семен Елистратоввсе новости

Cпецпредложение