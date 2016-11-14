«Локомотив» намерен возродить общеобразовательную школу при клубе

Московский «Локомотив» со следующего учебного года намерен возобновить деятельность средней общеобразовательной школы при своем интернате в Черкизово.

Как сообщил «Известиям» источник в клубе, президент «Локомотива» Илья Геркус уже получил принципиальное одобрение этой инициативы со стороны совета директоров железнодорожников и руководства РЖД, а на прошлой неделе отправил в департамент образования города Москвы официальное письмо с уведомлением о намерении возобновить работу школы.

- Сейчас родители вынуждены пристраивать детей в другие московские школы, в которых учебный процесс, естественно, не адаптирован под ребят, профессионально занимающихся спортом, - пояснил Геркус. - Поэтому видим свою социальную ответственность перед нашими юными футболистами и их родителями в том, чтобы дети, попавшие в академию «Локомотива», смогли получить качественное образование в стенах родного клуба. Конечно, ломать — не строить. Процесс формирования школьного коллектива, подбор учебной программы потребует некоторого времени. Уверен, нам в этом помогут и Министерство образования, и город, и, возможно, профильные вузы. Надеемся, 1 сентября следующего года в Черкизово снова прозвучит первый звонок.

«Локомотив» был единственным футбольным клубом в России, в системе которого существовало подобное образовательное учреждение. Школа функционировала с 2004 по 2014 год.

Самыми известными выпускниками академии «Локомотива», учившимися в ее общеобразовательной школе, являются полузащитник железнодорожников и сборной России Алексей Миранчук и его брат-близнец Антон, защитник «Рубина» Тарас Бурлак, защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, чемпионы Европы в составе юношеской сборной России до 17 лет Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов, а также голкипер «Локомотива» Мирослав Лобанцев.

