Вячеслав Караваев: Жду вызова в сборную России

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признался, что ждет вызова в сборную России.

- Тренерский штаб сборной во главе с Черчесовым не связывался со мной о возможном вызове в сборную, но мне очень хочется играть за команду и защищать честь своей страны. Остается только достойно играть и ждать вызова. Хочется сыграть на домашнем чемпионате мира, - цитирует Караваева ТАСС.

21-летний футболист выступает за «Спарту» с 2016 года, провел за чешский клуб 10 матчей и забил два мяча. Караваев является игроком молодежной сборной России.

Напомним, что завтра сборной России предстоит провести товарищеский матч с Румынией. Игра состоится в Грозном в 19:00 мск.