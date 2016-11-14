Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вошел в первую сотню рейтинга АТР
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
Лидирует в рейтинге британец Энди Маррей, второе место занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Россиянин Даниил Медведев впервые попал в Топ-100. На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира серии «Челленджер» в Братиславе.
Рейтинг АТР:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11185 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 10780,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5115,
4 (4). Милош Раонич (Канада) — 5050,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4705,
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3450,
8 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3300,
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3215,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060…
46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 970…
52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 863…
56 (55). Михаил Южный (Россия) — 826…
82 (78). Константин Кравчук (Россия) — 683...
98 (104). Даниил Медведев (Россия) - 611.