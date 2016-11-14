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Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вошел в первую сотню рейтинга АТР

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Лидирует в рейтинге британец Энди Маррей, второе место занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка. 

Россиянин Даниил Медведев впервые попал в Топ-100. На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира серии «Челленджер» в Братиславе. 

Рейтинг АТР:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11185 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 10780,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5115,

4 (4). Милош Раонич (Канада) — 5050,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4705,

6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3450,

8 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3300,

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3215,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060…

46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 970…

52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 863…

56 (55). Михаил Южный (Россия) — 826…

82 (78). Константин Кравчук (Россия) — 683...

98 (104). Даниил Медведев (Россия) - 611. 

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