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Хромачева опустилась на 95-е место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

Лидирует в рейтинге немка Анжелика Кербер, американка Серена Уильямс занимает второе место, тройку замыкает Агнешка Радванска. 

Россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова сохранили свои позиции, а вот россиянка Ирина Хромачева опустилась на 95-ю строчку.  

Рейтинг WTA

14 ноября

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 9080

2 (2). Серена Уильямс (США) - 7050

3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 5600

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5228

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4875

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 4600

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4236

8 (8). Мэдисон Кис (США) - 4137

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4115

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3640…

16 (16). Елена Веснина (Россия) - 2252

27 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 1630

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1620

30 (30). Екатерина Макарова (Россия) - 1530

95 (93). Ирина Хромачева (Россия) - 678

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