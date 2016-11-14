Хромачева опустилась на 95-е место в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.
Лидирует в рейтинге немка Анжелика Кербер, американка Серена Уильямс занимает второе место, тройку замыкает Агнешка Радванска.
Россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова сохранили свои позиции, а вот россиянка Ирина Хромачева опустилась на 95-ю строчку.
Рейтинг WTA
14 ноября
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 9080
2 (2). Серена Уильямс (США) - 7050
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 5600
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5228
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4875
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 4600
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4236
8 (8). Мэдисон Кис (США) - 4137
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4115
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3640…
16 (16). Елена Веснина (Россия) - 2252
27 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 1630
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1620
30 (30). Екатерина Макарова (Россия) - 1530
95 (93). Ирина Хромачева (Россия) - 678