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«Ювентус» претендует на защитника Рикарду Перейру

Источник:  A BolaКомментарии

Защитник «Ниццы» Рикарду Перейра интересен «Ювентусу» и может продолжить карьеру в клубе из Турина.

23-летний португалец проводит второй сезон на правах аренды в «Ницце», тогда как права на него принадлежат «Порту». Контракт Перейры с «драконами» рассчитан до 2019 года, а прописанная в нем сумма отступных составляет 25 миллионов евро.

«Ювентус» давно следит за Перейрой и в ближайшее время может выйти на «Порту» с предложением о трансфере.

В нынешнем сезоне Перейра забил один гол и сделал три голевые передачи в десяти матчах лиги 1.

До перехода в «Порту» в 2013 году Перейра выступал за «Виторию Гимараэш», с которой выиграл Кубок Португалии (2013).

Отметим, что защитник дебютировал за сборную Португалии в ноябре 2015 года в товарищеском матче с Россией (0:1) в Краснодаре.

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