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Макгрегор решил взять паузу в карьере

Источник:  MmaweeklyКомментарии

Чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор принял решение сделать перерыв в профессиональной карьере, чтобы уделить больше времени семье.

 - Думаю взять паузу в карьере. Мне необходимо подумать о семье и будущем ребенке. Чтобы драться так часто, как прежде, мне нужны новые стимулы, - цитирует Макгрегора MMA Weekly. 

После победы в Нью-Йорке над Эдди Альваресом Конор Макгрегор стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось. За карьеру в смешанных единоборствах ирландец потерпел только три поражения при 21 победе.  

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