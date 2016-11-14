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Харитонов потерял 14 позиций в мировом рейтинге тяжеловесов после нокаута от Аялы

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов занимает 44-е место в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии Fightmatrix.

Харитонов в начале ноября провел поединок на турнире Belltor 163, где нокаутом за 16 секунд проиграл представителю США Джеви Аяле. Таким образом, Сергей потерял 14 позиций в рейтинге. Лучший из российских бойцов - экс-чемпион Bellator Виталий Минаков занимает 18-е место.

Рейтинг тяжеловесов ММА

Ноябрь

1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)
3. Кейн Веласкес (США, 14-2)
4. Алистар Оверим (Голландия, 41-15)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)
6. Брок Леснар (США, 6-3)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-11-1)
9. Трэвис Браун (США, 18-5-1)
10. Бен Ротвелл (США, 36-10)

…18 (-1). Виталий Минаков (Россия, 18-0)
19. (0). Александр Волков (Россия, 26-6)
21. (0). Евгений Ерохин (Россия, 16-4)
23. (0). Денис Гольцов (Россия, 18-4)
29. (0). Руслан Магомедов (Россия, 14-1)
32. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)
38. (-2). Алексей Олейник (Россия, 55-10-1)
40. (-2). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-4)
44. (-14). Сергей Харитонов (Россия, 24-7)
48. (-1). Сергей Павлович (Россия, 9-0)
51. (-2). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)
62. (NEW). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)
66. (-1). Константин Ерохин (Россия, 9-3)
68. (-1). Кирилл Сидельников (Россия, 10-4)
69. (-1). Салимгерей Расулов (Россия, 15-6)
90. (0). Валентин Молдавский (Россия, 4-0)

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