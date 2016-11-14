Гаджи Гаджиев: Погода мешает «Амкару» готовиться к игре со «Спартаком»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, как пермский клуб готовится к матчу 14-го тура РФПЛ со «Спартаком».

- У «Спартака» на сегодняшний день сложилась добротная командная игра, ребята объединились внутри коллектива. Шансы добиться положительного результата в Москве у «Амкара» будут лишь при условии хорошей физической подготовки. Рано наступившие пермские морозы не позволяют успешно тренироваться на газоне стадиона «Звезда», - цитирует Гаджиева официальный сайт клуба со ссылкой на радио «Эхо Перми».

Выходом из ситуации, по словам Гаджи Гаджиева, могли бы стать тренировки в крытом футбольном манеже «Пермь Великая». Искусственный газон хорошего качества там уже положен, однако разрешения на занятия «Амкар» пока не получил. По словам главного тренера, руководство красно-черных будет просить краевые власти разрешить тренировки в манеже, поскольку от этого может напрямую зависеть результат футбольного матча со «Спартаком».

Напомним, что матч «Спартак» - «Амкар» состоится 20 ноября в Москве.