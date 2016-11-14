Фернанду Сантуш: Замена Куарежмы сработала здорово

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Латвией (4:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира на стадионе «Алгарве» в Фару.

«В первом тайме нам не хватало интенсивности, из-за чего мы сами создали себе трудности. С владением мячом было все в порядке, но чтобы забивать голы, нужно было играть быстрее.

В перерыве я поговорил с игроками, и мы прибавили: заиграли быстрее, стали создавать моменты, но при этом пропустили гол. Однако команда быстро отреагировала на пропущенный гол и снова вышла вперед. Замена Куарежмы сработала здорово.

Думая, что все выйдет легко, мы создаем себе сложности. К счастью, гол Вильяма Карвалью подоспел вовремя, и мы смогли развить преимущество. Теперь надо играть так же интенсивно весь матч», – приводит A Bola слова Сантуша.

Напомним, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль, по голу забили Вильям Карвалью и Бруну Алвеш. Вышедший на замену Рикарду Куарежма сделал две голевые передачи.

Португалия набрала девять очков и занимает второе место в группе B. В пятом туре 25 марта 2017 года Португалия примет Венгрию, у которой на два очка меньше.