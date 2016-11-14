Шлеменко обогнал Андерсона Силву в рейтинге лучших бойцов мира

Хабиб дерется раз в 8 лет? Нурмагомедов и Макгрегор провели одинаковое количество боев, начиная с 2008 года

Чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова провести поединок.