Шлеменко обогнал Андерсона Силву в рейтинге лучших бойцов мира
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поднялся на три позиции в мировом рейтинге средневесов и теперь занимает 14-ю позицию.
Этот подъем случился благодаря победе российского спортсмена на турнире Bellator над американцем Кендаллом Гроувом. Напомним, что Александр одержал победу нокаутом во втором раунде.
Средний вес
1.
Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)
2. Люк Рокхолд (США, 15-3)
3. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)
4. Крис Уайдман (США, 13-2)
5. Роналдо Соуза (Бразилия, 23-4)
6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 40-6-2)
7. Дерек Брунсон (США, 16-3)
8. Роберт Уиттакер (Австралия, 16-4)
9. Витор Белфорт (Бразилия, 25-13)
10. Мамед Халидов (Польша, 32-4-2)
...14.
(+3). Александр Шлеменко (Россия, 54-9)
18. (+1). Рамазан Эмеев (Россия, 14-3)
35. (+2). Анатолий Токов (Россия, 24-1)
46. (+2). Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)
53. (NEW). Владимир Минеев (Россия, 8-0)
57. (+35). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)
61. (-6). Виталий Бигдаш (Россия, 8-0)
74 (NEW). Михаил Царев (Россия, 31-6)
82. (0). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)
87. (+2). Вагаб Вагабов (Россия, 20-0)