Александр Мостовой: Сборная должна победить Румынию, чтобы хоть как-то загладить свою вину

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Румынией.

- Сначала думал, что нашим будет тяжеловато с ними играть, но после того, как румыны со счетом 0:3 сгорели в матче с поляками, полагаю, сборная России должна победить Румынию. Особенно после поражения от Катара. Чтобы хоть как-то загладить свою вину перед российскими болельщиками. Надеюсь, что все после этой игры останутся довольными.

- Может, катарцы - просто неудобный соперник для нашей команды? Второй раз с ними играем, в 2011-м году при Адвокате была ничья, сейчас поражение…

- Да, что в них неудобного-то, елки-палки. Одни отговорки. То нам жарко, то длительный перелет, то еще что-то. Научились... Все понимают, что в «товарняках» не надо на полную катушку выкладываться, - цитирует Мостового «Спорт-уик-энд».

Напомним, что сборная России проиграла Катару со счетом 1:2. 15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Румынией. Игра состоится в Грозном в 19:00 мск.