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Александр Мостовой: Сборная должна победить Румынию, чтобы хоть как-то загладить свою вину

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Румынией.

- Сначала думал, что нашим будет тяжеловато с ними играть, но после того, как румыны со счетом 0:3 сгорели в матче с поляками, полагаю, сборная России должна победить Румынию. Особенно после поражения от Катара. Чтобы хоть как-то загладить свою вину перед российскими болельщиками. Надеюсь, что все после этой игры останутся довольными. 

Может, катарцы - просто неудобный соперник для нашей команды? Второй раз с ними играем, в 2011-м году при Адвокате была ничья, сейчас поражение…

- Да, что в них неудобного-то, елки-палки. Одни отговорки. То нам жарко, то длительный перелет, то еще что-то. Научились... Все понимают, что в «товарняках» не надо на полную катушку выкладываться, - цитирует Мостового «Спорт-уик-энд». 

Напомним, что сборная России проиграла Катару со счетом 1:2. 15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Румынией. Игра состоится в Грозном в 19:00 мск. 

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

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