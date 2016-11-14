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Корешков вылетел из топ-10 лучших бойцов полусреднего веса

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков вылетел из топ-10 рейтинга лучших полусредневесов мира.

Это случилось из-за того, что россиянин на турнире Bellator 164 проиграл бразильцу Дугласу Лиме и потерял пояс чемпиона организации. В прошлом месяце Корешков находился на девятой позиции. Сейчас он расположился на 16-м месте.

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 16-3)
2. Стивен Томпсон (США, 13-1-1)
3. Робби Лаулер (США, 27-11)
4. Демиан Майа (Бразилия, 24-6)
5. Дональд Серроне (США, 31-7)
6. Кевин Гастелум (США, 12-2)
7. Нейт Диас (США, 19-11)
8. Карлос Кондит (США, 30-10)
9. Лоренц Ларкин (США, 18-5)
10. Рори Макдональд (Канада, 18-4)

…16 (-7) Андрей Корешков (Россия, 19-2)
45 (-11). Альберт Туменов (Россия, 17-4)
51. (-1). Александр Яковлев (Россия, 23-7-1)
59. (NEW). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 13-1)
66. (-1). Альберт Дураев (Россия, 9-3)
76. (-7). Алексей Кунченко (Россия, 14-0)
82. (NEW). Мухамед Берхамов (Россия, 10-0)
86. (-4). Беслан Исаев (Россия, 34-8)
90. (-3). Абубакар Вагаев (Россия, 12-1)



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