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Для роста мышц необязательно отжиматься каждый день

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Для роста мышц необязательно отжиматься каждый день

Отжимания от пола – одно из наиболее популярных упражнений для тех, кто хочет накачать мышцы рук. Однако и они, так же как и большинство других упражнений, требуют разумного отношения. В свежем номере амери канского выпуска Men's Fitness предлагается несколько правил , которые нужно выполнять при отжиманиях.

Во-первых, новичкам не надо усердствовать и отжиматься 100 раз к ряду - это могут делать только опытные и натренированные спортсмены. Лучше всего отжиматься в несколько подходов, делая между подходами перерывы по 2-3 минуты. За один подход оптимально выполнять 20-25 отжиманий.

Зная, что отжимания способствуют развитию мышечной ткани,  многие начинают отжиматься каждый день. Включать это физическое упражнение в ежедневную зарядку  нужно, но если вы хотите просто поддерживать себя в форме, будет достаточно двух нормальных тренировок в неделю. В перерывах, будет идти процесс восстановления мышц, в течение которого они и растут.

Отжиматься надо с ровной спиной, следить за тем, чтобы не прогибалась поясница, мышцы ягодиц слегка напрягите и следите за тем, чтобы они не поднимались вверх. При выполнении отжиманий важно правильно дышать. Опускаясь вниз вдыхайте, поднимаясь вверх – выдыхайте.

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