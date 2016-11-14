Для роста мышц необязательно отжиматься каждый день
Для роста мышц необязательно отжиматься каждый день
Отжимания от пола – одно из наиболее популярных
упражнений для тех, кто хочет накачать мышцы рук. Однако и они, так же как и большинство других упражнений, требуют разумного отношения. В свежем номере амери канского выпуска Men's Fitness предлагается несколько правил , которые нужно выполнять при отжиманиях.
Во-первых, новичкам не надо усердствовать и
отжиматься 100 раз к ряду - это могут делать только опытные и натренированные
спортсмены. Лучше всего отжиматься в несколько подходов, делая между подходами
перерывы по 2-3 минуты. За один подход оптимально выполнять 20-25 отжиманий.
Зная, что отжимания способствуют развитию мышечной ткани,
многие начинают отжиматься каждый день. Включать это физическое упражнение в
ежедневную зарядку нужно, но если вы хотите просто поддерживать себя в
форме, будет достаточно двух нормальных тренировок в неделю. В перерывах, будет
идти процесс восстановления мышц, в течение которого они и растут.
Отжиматься надо с ровной спиной, следить за тем, чтобы не прогибалась поясница, мышцы ягодиц слегка напрягите и следите за тем, чтобы они не поднимались вверх. При выполнении отжиманий важно правильно дышать. Опускаясь вниз вдыхайте, поднимаясь вверх – выдыхайте.