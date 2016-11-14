Валерий Зелепукин: Моя отставка связана с тем, что результат «Металлурга» не соответствует амбициям клуба

Спортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Валерий Зелепукин заявил, что ушел в отставку со своего поста.

«Это инициатива клуба. Скорее всего, дело в неудовлетворительных спортивных результатах клуба. Сами все видите, этот результат не соответствует амбициям клуба.

Работа в «Металлурге» – длинная тема, тут одним словом все не скажешь. Работа (с дефицитом денег) специфическая, но все равно было интересно. Как говорится, есть и свои плюсы, и свои минусы», – приводит «Р-Спорт» слова Зелепукина.

Напомним, обладатель Кубка Стэнли и вице-чемпион Олимпийских игр в Нагано Зелепукин стал спортивным директором «Металлурга» в 2014 году. В нынешнем сезоне он исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Николая Соловьева.

«Металлург» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 17 очков в 30 матчах.