Рашид Магомедов потерял десять позиций в рейтинге лучших легковесов мира

Хабиб Нурмагомедов: Меня пытаются прятать от медиа, чтобы еще дальше держать от боя за пояс

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливом отношении к нему со стороны организаторов турнира UFC 205.