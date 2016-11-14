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Рашид Магомедов потерял десять позиций в рейтинге лучших легковесов мира

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец Рашид Магомедов в обновленном рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории потерял десять позиций и занимает 26-е место. Это произошло из-за недавнего поражения спортсмена на турнире UFC американцу Бенеилу Дариушу.

Другой российский легковес Хабиб Нурмагомедов поднялся на седьмую строчку после победы над Майклом Джонсоном.

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)
2. Эдди Альварес (США, 28-5)
3. Тони Фергюсон (США, 22-3)
4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)
5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)
6. Бенсон Хендерсон (США, 24-6)
7. (+3). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)
8. Бенеил Дариуш (США, 14-2)
9. Майкл Чиса (США, 14-2)
10. Уилл Брукс (США, 18-2)

…17. (+1). Рустам Хабилов (Россия, 20-3)
26 (-10). Рашид Магомедов (Россия, 19-2)
34. (-3). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)
39. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 20-1)
42. (-2). Магомед Мустафаев (Россия, 13-1)
43. (+25). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)
50. (+34). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)
56. (-1). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)
61. (-4). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)
67. (-4). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
66. (0). Олег Багов (Россия, 22-9)
78. (-3). Ислам Махачев (Россия, 13-1)
79. (-3). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)
80. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 34-5)
96. (-2). Эдуард Вартанян (Россия, 14-3)

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