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Юрий Жирков: Теперь тренируюсь наравне со всеми

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о своем самочувствии.

- Только начал тренироваться с основной группой. Конечно, тяжеловато было, где-то не успеваю. Но теперь тренируюсь наравне со всеми. 

Вижу ли себя в составе сборной в 2018 году на домашнем чемпионате мира? Пока трудно предположить. Даже и не знаю, - цитирует Жиркова «Спорт день за днем». 

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.  

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