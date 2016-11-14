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Владимир Плющев: Ничего не сделаешь с тем, что Ковальчук играет так, как он может и хочет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, в 2002-2003 годах возглавлявший сборную России, высказался о лидерстве СКА в регулярном чемпионате КХЛ и результативности форварда команды Ильи Ковальчука.

«Почему лидерство СКА должно портить КХЛ? Если один клуб сильнее остальных, чем от этого хуже. Вы посмотрите статистику прошлых лет, ЦСКА с Радуловым тоже имел очень большое преимущество по отношению к остальным, и разрыв у них периодически достигал 10-12 очков. Не могу сказать, что СКА выглядит настолько убедительным по отношению ко всем соперникам. То, что они укомплектованы хорошими хоккеистами, это приносит свои плоды.

То, что Ковальчук в этом году играет так, как он может и хочет играть, тут ничего не сделаешь. Нельзя же Ковальчуку на ноги гири навесить, дать ему чугунную клюшку и сказать: «Извини, дружок, но не забивай больше», – приводит «Р-Спорт» слова Плющева.

Напомним, СКА одержал 25 побед в 30 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая ЦСКА на десять очков. В среднем за игру команда из Санкт-Петербурга забрасывает по 4,4 шайбы.

33-летний Ковальчук, который по ходу плей-офф прошлого сезона, был выведен из состава СКА, набрал 39 (19+20) очков в 30 матчах регулярного чемпионата и занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона.

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