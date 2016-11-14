Галина Куклева: Не вижу звезд в женской сборной России

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева призналась, что не видит в нынешней женской сборной России будущих звезд.

- Я надеюсь, что такая будущая звездочка уже родилась и сейчас подходит к этапу своей подготовки. Но на данный момент в сборной такой спортсменки я не вижу.

Возможно им не хватает терпения, они привыкли к тепличным условиям. Хотя в моё время тоже было такое, многие не справлялись с этим этапом спортивной жизни, не каждый это проходит. Сейчас я не вижу тех, кто бы бежал хорошо и стрелял так же. У мальчишек, конечно, ситуация получше, но у девчат всё пока неоднозначно. Ярких звёздочек таких, как Ольга Зайцева, Света Ишмуратова, Ольга Медведцева, я не вижу. Большая составляющая побед - это все же талант, - цитирует Куклеву rusbiathlon.ru.

Ранее тренерский штаб сборной России определил состав команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В женскую команду вошли Светлана Слепцова и Уляьна Кайшева. Весь состав ЗДЕСЬ