Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Колорадо0 : 2Бостон
Теннис  Вавринка- : -Нисикори
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Хоккей  Чикаго3 : 2Монреаль
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Галина Куклева: Не вижу звезд в женской сборной России

Источник:  Rusbiathlon.ruКомментарии

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева призналась, что не видит в нынешней женской сборной России будущих звезд.

-  Я надеюсь, что такая будущая звездочка уже родилась и сейчас подходит к этапу своей подготовки. Но на данный момент в сборной такой спортсменки я не вижу.

Возможно им не хватает терпения, они привыкли к тепличным условиям. Хотя в моё время тоже было такое, многие не справлялись с этим этапом спортивной жизни, не каждый это проходит. Сейчас я не вижу тех, кто бы бежал хорошо и стрелял так же. У мальчишек, конечно, ситуация получше, но у девчат всё пока неоднозначно. Ярких звёздочек таких, как Ольга Зайцева, Света Ишмуратова, Ольга Медведцева, я не вижу. Большая составляющая побед - это все же талант, - цитирует Куклеву rusbiathlon.ru.

Ранее тренерский штаб сборной России определил состав команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В женскую команду вошли Светлана Слепцова и Уляьна Кайшева. Весь состав ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ирина Услугина: Промахи позволили «проработаться» на трассеРоссийская биатлонистка Ирина Услугина, вошедшая в состав сборной России на международные соревнования в 2016 году, оценила свое выступление на контрольных стартах в Тюмени, где она заняла шестое место в спринте и четвертое – в масс-старте.Екатерина Шумилова: Довольна своей формой по сравнению с предыдущими годамиСеребряный призер Олимпийских игр Екатерина Шумилова оценила свою форму после победы в масс-старте в рамках контрольных стартов сборной России в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.Слепцова и Кайшева вошли в состав сборной России на Кубок мира и Кубок IBU, Виролайнен в составе нетТренерский штаб сборной России определил состав команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В женскую команду вошли Светлана Слепцова и Уляьна Кайшева.Екатерина Шумилова выиграла масс-старт на контрольной тренировке сборной РоссииЕкатерина Шумилова выиграла масс-старт в рамках контрольной тренировки женской сборной России по биатлону.Александр Тихонов: Вилухина загубила свой талант. Ей надо было слушать меняЧетырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал завершение карьеры российской биатлонисткой Ольгой Вилухиной. Он считает, что Вилухина могла добиться большего.Александр Касперович: Главная цель на сезон – комплектование команды на ОИ-2018Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.Загоруйко выиграла контрольную тренировку в ТюмениБиатлонистка Анастасия Загоруйко одержала победу в спринте в первой контрольной тренировке женской сборной России, которая проходила в Тюмени.Анфиса Резцова: В этом сезоне нашим девушкам не стоит надеяться на медали чемпионата мираТрехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась своим мнением о формировании состава женской сборной России.Виталий Норицын: Хотелось бы вернуть максимальную квоту в Кубке мираСтарший тренер женской сборной России Виталий Норицын не стал оценивать готовность команды, но обозначил задачи на сезон.Валерий Медведцев: Задача на сезон – завоевание хотя бы одной медали на ЧМ и успешное выступление в Южной КорееСтарший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев назвал задачи команды на предстоящий сезон.Екатерина Шумилова: Прошлый сезон получился провальным, буду реабилитироватьсяСеребряный призер Олимпийских игр в Сочи Екатерина Шумилова рассказала о заключительном этапе подготовки к сезону, который проходит в Тюмени.Александр Касперович: Вернулись к средствам подготовки, которые успешно применялись 10-15 лет назадГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения произошли в подготовке команды к сезону.Александр Тихонов: В женской сборной России большие проблемы со сменой поколенийЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов не ожидает высоких результатов от женской сборной России по биатлону в следующем сезоне.Александр Касперович: Мы очень много упустили в женской сборнойГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги чемпионата России по летнему биатлону, который прошел в Чайковском.Светлана Слепцова: Надеюсь, что впереди будет еще одна олимпийская медальРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова призналась, что мечтает выиграть еще одну олимпийскую медаль.Шумилова получила травму во время подготовки к сезонуВо время тренировочного сбора травму получила российская биатлонистка Екатерина Шумилова. Об этом сообщил старший тренер сборной России Виталий Норицын.Светлана Слепцова: В этом сезоне будем стараться вернуть квоту в шесть человек на Кубке мираРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась ожиданиями от нового сезона. Она сказала, что сборная России попытается вернуть квоту в шесть спортсменов на Кубке мира.Тюмень может быть исключена из числа претендентов на ЧМ-2021Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил, что Тюмень может быть исключена из числа претендентов на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.Валерий Медведцев: Ручками пока толкаемся плохоВалерий Медведцев: Ручками пока толкаемся плохоВ Пермском крае завершился первый сбор женской сборной. О том, как он проходил, рассказал старший тренер команды Валерий Медведцев.Екатерина Юрлова провела тренировку в «Кавголово»Российская биатлонистка Екатерина Юрлова провела тренировку в учебно-тренировочном центре «Кавголово».

Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение