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Дортмундская «Боруссия» предлагает 15 млн и Шахина за Дауда

Источник:  BildКомментарии

«Боруссия» (Дортмунд) прорабатывает возможность трансфера полузащитника «Боруссии» (Менхенгладбах) Махмуда Дауда в ближайшее зимнее трансферное окно.

По информации издания Bild, клуб из Дортмунда готов предложить за 20-летнего немца сирийского происхождения 15 миллионов евро и турецкого полузащитника Нури Шахина.

Дауд, ярко проявивший себя по ходу прошлого сезона, нынешней осенью не всегда попадает в стартовый состав «Боруссии» и недоволен своим игровым временем.

В то же время 28-летний Шахин провел в нынешнем сезоне лишь один матч, сыграв 68 минут в матче на Кубок Германии с «Унион Берлин» (1:1, по пен. – 3:0).

Отметим, что на Дауда также претендует английский «Ливерпуль». В прошлом сезоне Дауд забил пять голов и сделал девять голевых передач в 32 матчах бундеслиги. В нынешнем сезоне на его счету одна голевая передача в пяти матчах.

Добавим, что контракты Дауда и Шахина действуют до 30 июня 2018 года.

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