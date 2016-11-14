Дмитрий Чернышенко: Количество команд КХЛ может быть сокращено

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко допускает сокращение числа клубов лиги в следующем сезоне.

- Варианты дальнейшего развития лиги мы сейчас моделируем в новой долговременной стратегии развития КХЛ. Она учитывает различные сценарии, в том числе оптимальное количество клубов с учетом спортивного принципа, - сказал Чернышенко. - Может быть рассмотрен вопрос об оптимизации числа клубов-участников чемпионата. Я допускаю возможное сокращение лиги, если совет директоров КХЛ примет подобное решение.

В нынешнем сезоне в КХЛ выступает 29 клубов. Впервые в КХЛ принимает участие китайский клуб - «Куньлунь».