Каролина Плишкова: Эту победу в Fed Cup поставлю вслед за прошлогодней

Шестая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о своих эмоциях после победы в финале Fed Cup над Францией.

«Это один из самых важных трофеев, которые у меня есть. Могу поставить его следом за прошлогодним титулом.

Мы победили, так что все здорово. Теперь начинается отпуск, поэтому не имеет значения, устала я или нет. Я оставила все силы на корте и очень рада, что мы выиграли», – приводит слова Плишковой официальный сайт Fed Cup.

Напомним, в субботу Плишкова одержала победу над Кристиной Младенович (6:3, 4:6, 16:14), а в воскресенье проиграла Каролин Гарсии (3:6, 6:3, 3:6), после чего вместе с Барборой Стрыцовой принесла Чехии решающее очко в парной игре.

Добавим, что Чехия стала обладательницей Fed Cup в пятый раз (2011, 2012, 2014, 2015, 2016) за последние шесть лет.