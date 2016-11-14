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Каролина Плишкова: Эту победу в Fed Cup поставлю вслед за прошлогодней

Источник:  Fed CupКомментарии

Шестая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о своих эмоциях после победы в финале Fed Cup над Францией.

«Это один из самых важных трофеев, которые у меня есть. Могу поставить его следом за прошлогодним титулом.

Мы победили, так что все здорово. Теперь начинается отпуск, поэтому не имеет значения, устала я или нет. Я оставила все силы на корте и очень рада, что мы выиграли», – приводит слова Плишковой официальный сайт Fed Cup.

Напомним, в субботу Плишкова одержала победу над Кристиной Младенович (6:3, 4:6, 16:14), а в воскресенье проиграла Каролин Гарсии (3:6, 6:3, 3:6), после чего вместе с Барборой Стрыцовой принесла Чехии решающее очко в парной игре.

Добавим, что Чехия стала обладательницей Fed Cup в пятый раз (2011, 2012, 2014, 2015, 2016) за последние шесть лет.

Матч

Гарсия/Младенович (Франция) - Плишкова/Стрыцова (Чехия) - 5:7, 5:7

Место и дата

13 ноября 20:00, , Онлайн-трансляция

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