«Трактор» вернул Губарева спустя две недели после обмена в «Авангард»

Форвард Данил Губарев вернулся в «Трактор» из «Авангарда».

1 ноября «Трактор» обменял 25-летнего нападающего в «Авангард» на форварда Дерека Роя.

За минувшие две недели Губарев не провел в «Авангарде» ни одного матча. До этого он выходил на лед в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Трактор».

Как сообщает официальный твиттер «Трактора», форвард отправится с командой на ближайший выезд в Москву, Сочи и Нижний Новгород.

Всего в 121 матче за карьеру в КХЛ Губарев набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «–12» и 73 минутах штрафа.

Во вторник «Трактор» сыграет со «Спартаком». Матч с «Сочи» запланирован на 17 ноября, а с «Торпедо» на 19 ноября.