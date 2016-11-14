Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом месте

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что «Спартак» заслуженно лидирует в чемпионате России.

- С приходом нового главного тренера Массимо Карреры в «Спартаке» поменялась психология игроков. «Спартак» заслуженно идет на первом месте. Все будет зависеть от того, как команда подготовится и проведет второй круг. На первом этапе чемпионата команда показывает хорошие качества и может претендовать на чемпионство. Может быть, «Спартак» показывает не такой яркий и красивый футбол, но играет на результат, а это самое главное. Думаю, что чемпионство разыграют три клуба - «Спартак», «Зенит» и ЦСКА», - цитирует Газзаева ТАСС со ссылкой на «Россию 24».

Напомним, что после 13 туров «Спартак» занимает первое место в чемпионате России, в активе команды 31 очко. На втором месте идет «Зенит» (28 очков), тройку замыкает ЦСКА (24 очка).