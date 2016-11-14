Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Колорадо0 : 2Бостон
Теннис  Вавринка- : -Нисикори
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Хоккей  Чикаго3 : 2Монреаль
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уилшер намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом» в 2017 году

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Полузащитник Джек Уилшер, выступающий на правах аренды в «Борнмуте», хочет досрочно расторгнуть контракт с «Арсеналом», которому принадлежат права на игрока.

24-летний хавбек провел в составе «канониров» шесть лет, а минувшим летом ушел в аренду в «Борнмут» и сыграл в нынешнем сезоне восемь матчей в премьер-лиге.

При этом в последний день летнего трансферного окна на Уилшера претендовала «Рома», однако игрок предпочел остаться в Англии и выбрал «Борнмут». Теперь Уилшера хочет видеть в своем составе «Милан».

Контракт Уилшера с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2018 года. Однако игрок намерен инициировать расторжение контракта на год раньше срока, чтобы уже летом 2017 года выйти на рынок свободных агентов.

Добавим, что с 2008 по 2016 годы Уилшер забил 12 голов в 159 матчах за «Арсенал».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» претендует на защитника Рикарду ПерейруЗащитник «Ниццы» Рикарду Перейра интересен «Ювентусу» и может продолжить карьеру в клубе из Турина.Агент Кейта: Я не встречался ни с кем из «Наполи»Агент полузащитника «Лацио» Бальде Кейта опроверг информацию о переговорах с «Наполи».Роналд Де Бур: В Италии не хватает терпения, что дать поработать тренерамБывший защитник сборной Голландии Роналд Де Бур сравнил своего брата Франка с главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике.Итальянские клубы проявляют интерес к Алеишу ВидалюЗащитник «Барселоны» Алеиш Видаль может продолжить карьеру в Италии. Агент 27-летнего испанца Грациано Баттистини изучает возможности трудоустроить игрока в серии A.Гарет Саутгейт: Тренировки в сборной – не то, что нужно КейнуТренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему отпустил из команды форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.Вилли Кабальеро: Англия получила в Стоунзе отличного центрального защитника на долгие годыГолкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро высказался об игре защитника Джона Стоунза.Швайнштайгер ведет переговоры с «Чикаго»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может продолжить карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр».Полузащитник «Боруссии» М Дауд может перейти в «Ливерпуль»Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Махмуд Дауд привлек внимание «Ливерпуля». Переход может состояться уже в январе.Александр Зинченко: Мы с Гвардиолой договорились, что через сезон я вернусь в «Манчестер Сити»Полузащитник ПСВ Александр Зинченко сказал, что в следующем сезоне он намерен вернуться в «Манчестер Сити». Напомним, что он играет за голландский клуб на правах аренды.Куман хочет видеть в «Эвертоне» ДепаяНападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Эвертоне».«Милан» вновь попытается приобрести УилшираРуководство «Милана» рассматривает возможность приобретения по окончании нынешнего сезона полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира, сообщает Calciomercato.Олег Кононов: Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутриБывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей стажировке в «Челси».«Боруссия» зимой планирует взять Мхитаряна в арендуДортмундская «Боруссия» планирует вернуть в свою команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает Daily Mirror.В «Манчестер Юнайтед» самые высокие зарплаты в мировом футболеКомпания Sporting Intelligence провела исследование зарплат среди спортсменов из 333 клубов в семи видах спорта.Усэйн Болт после ухода из легкой атлетики намерен стать футболистомЛегендарный ямайский спринтер, девять раз побеждавший на летних Олимпийских играх, Усэйн Болт подтвердил намерение стать профессиональным футболистом, сообщает Guardian.Агент Тиаго Силвы: Я не разговаривал с «Ювентусом»Агент защитника «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвы Пауло Тоньетто заявил, что не ведет переговоры о переходе 32-летнего бразильца в «Ювентус».Дани Алвес: Я как ПикассоЗащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира с Перу сравнил себя с Пабло Пикассо и заявил, что выступление в серии A сделало его сильнее. Матч с Перу станет для 33-летнего защитника сотым в составе «пентакампеонов».Рияд Марез: Лучший тренер – Зидан, в «Лестер» подписал бы Месси, хотя он занял бы мое местоПолузащитник «Лестера» Рияд Марез выбрал лучшего тренера и лучшего игрока.Кейсуке Хонда: Я мог покинуть «Милан», но сейчас у меня нет большого желания уходитьПолузащитник «Милана» Кейсуке Хонда сказал, что ранее он мог покинуть команду. Впрочем, сейчас у него нет намерения сменить клуб.«Манчестер Юнайтед» отправил скаута на матч Австрия – ИрландияСкаут «Манчестер Юнайтед» Томас Борманн будет присутствовать на матче отборочного турнира чемпионата мира Австрия – Ирландия на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене.

Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Борнмут
Борнмуткалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Джек Уилшер
Джек Уилшервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение