Уилшер намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом» в 2017 году

Полузащитник Джек Уилшер, выступающий на правах аренды в «Борнмуте», хочет досрочно расторгнуть контракт с «Арсеналом», которому принадлежат права на игрока.

24-летний хавбек провел в составе «канониров» шесть лет, а минувшим летом ушел в аренду в «Борнмут» и сыграл в нынешнем сезоне восемь матчей в премьер-лиге.

При этом в последний день летнего трансферного окна на Уилшера претендовала «Рома», однако игрок предпочел остаться в Англии и выбрал «Борнмут». Теперь Уилшера хочет видеть в своем составе «Милан».

Контракт Уилшера с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2018 года. Однако игрок намерен инициировать расторжение контракта на год раньше срока, чтобы уже летом 2017 года выйти на рынок свободных агентов.

Добавим, что с 2008 по 2016 годы Уилшер забил 12 голов в 159 матчах за «Арсенал».