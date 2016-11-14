УЕФА: Окончательного решения по Еременко сегодня не будет

Решение по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко сегодня объявлено не будет.

«Решение будет обнародовано позднее, точная дата пока не определена», - сообщили в УЕФА «Чемпионату».

Напомним, что 10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошло слушание по делу полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. После окончания заседания Еременко, его бывший агент Марко Трабукки и адвокат Илья Кедрин покинули здание, но отказались что-либо комментировать.

Ранее дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения.



В этом сезоне футболист в 9 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.