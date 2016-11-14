Игинла обошел Гретцки по числу матчей в НХЛ
Форвард «Колорадо»
Джером Игинла сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (0:2).
Эта игра стала для 39-летнего канадца 1488-й в НХЛ, что позволило ему выйти на 18-е место среди всех игроков в истории лиги, опередив лучшего снайпера, ассистента и бомбардира НХЛ Уэйна Гретцки.
Игинла дебютировал в НХЛ в 1996 году в составе «Калгари», за который выступал до 2013 года. После этого в его карьере были «Питтсбург» и «Бостон», а с 2014 года Игинла играет в «Колорадо». В 1488 матчах форвард набрал 1275 (613+662) очков. В нынешнем сезоне на его счету два гола в 14 играх.
Чтобы догнать занимающего 17-е место по числу матчей в НХЛ американца Фила Хаусли, Игинле нужно провести еще семь матчей.
Матч
Колорадо - Бостон - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Крейчи (Бэкес, Спунер), 9:30 (0:1). Мур (Крейчи), 59:32 (0:2 - п.в.).
Место и дата
14 ноября 02:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция