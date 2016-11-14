Игинла обошел Гретцки по числу матчей в НХЛ

Форвард «Колорадо» Джером Игинла сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (0:2).

Эта игра стала для 39-летнего канадца 1488-й в НХЛ, что позволило ему выйти на 18-е место среди всех игроков в истории лиги, опередив лучшего снайпера, ассистента и бомбардира НХЛ Уэйна Гретцки.

Игинла дебютировал в НХЛ в 1996 году в составе «Калгари», за который выступал до 2013 года. После этого в его карьере были «Питтсбург» и «Бостон», а с 2014 года Игинла играет в «Колорадо». В 1488 матчах форвард набрал 1275 (613+662) очков. В нынешнем сезоне на его счету два гола в 14 играх.

Чтобы догнать занимающего 17-е место по числу матчей в НХЛ американца Фила Хаусли, Игинле нужно провести еще семь матчей.