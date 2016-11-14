На стройке стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде произошел пожар

В Нижнем Новгороде на стройке стадиона к чемпионату мира - 2018 произошел пожар, сообщает нижегородский портал nn.ru.

Огонь вспыхнул сегодня утром. По информации источника, скорее всего горит одна из строительных бытовок. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдут пять матчей в рамках ЧМ-2018.

