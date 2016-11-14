Экс-чемпион Bellator подписал контракт с Fight Nights Global
Известный боец смешанного стиля из США Эмануэль Ньютон (26-11-1) по прозвищу «The Hardcore Kid» подписал эксклюзивный контракт с Fight Nights Global.
32-летний боец является экс-чемпионом организации Bellator и победителем восьмого сезона гран-при Bellator в полутяжелом весе.
В списке поверженных им бойцов значатся такие имена как: Илир Латифи, Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль (дважды), Михаил Заяц, Аттила Вей, Джой Белтран.
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