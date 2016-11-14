Карлссон, Арзамасцев и Шипачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 11-й игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Хенрик Карлссон («Барыс»). 32-летний швед одержал три победы в трех матчах (две их них – «на ноль») и пропустил одну шайбу, отразив 98,86 процента бросков.

Вторую неделю подряд лучшим защитником выбран Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»). 24-летний игрок обороны помог команде одержать три победы и набрал 3 (2+1) очка, заработав показатель полезности «+5». Также на его счету 13 бросков по воротам и четыре блокированных броска соперника.

Лучшим форвардом стал Вадим Шипачев (СКА). 29-летний нападающий одержал с командой три победы и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+5».

Лучшим новичком назван защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин, набравший 2 (0+2) очка в трех матчах. 20-летний игрок обороны проводил на льду в среднем за матч 17 минут 22 секунды. На его счету четыре силовых приема и четыре блокированных броска соперника.