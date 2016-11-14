«Спартак» и «Терек» интересуются футболистом «Османлыспора» Ндиайе

Полузащитник турецкого клуба «Османлыспор» Папа Ндиайе попал в сферу интересов московского «Спартака» и грозненского «Терека», сообщает Fanatik.

По информации источника, российские клубы готовы приобрести футболиста зимой. Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро. Кроме «Терека» и «Спартака», в услугах сенегальца заинтересован мадридский «Атлетико».

Ндиайе перешел в турецкий клуб летом 2015 года, сыграл за «Османлыспор» 46 матчей, в которых забил 16 мячей.