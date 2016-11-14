Рене Фазель: Деньги на страховку игроков НХЛ – не проблема, мы найдем их

Президент ИИХФ Рене Фазель заверил, что Международная федерация хоккея совместно с Международным олимпийским комитетом найдут деньги на страховку игроков НХЛ на время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

«Я буквально только что разговаривал с МОК и Ассоциацией зимних международных спортивных федераций. Разговаривали в том числе насчет страховки игроков. Могу сказать, что это не станет проблемой. Деньги – не проблема, мы найдем их», – приводит ТАСС слова Фазеля.

Напомним, ранее переговоры МОК с НХЛ зашли в тупик из-за того, что МОК отказывался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков НХЛ, как это было во время предыдущих Олимпийских игр.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 28 февраля 2018 года.