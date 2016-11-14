Владимир Ткачев: СКА или ЦСКА? Меня все устраивает в «Адмирале»

Нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев поделился мнением о возможном переходе в СКА или ЦСКА.

– Для начала доиграю до конца контракта во Владивостоке. Не скрою, что хочу его продлить. Меня все устраивает. Пока насчет других команд не думал. Все мысли только об «Адмирале», - приводит слова Ткачева PrimaMedia.

Напомним, летом СКА обменял Ткачева в «Авангард», взамен получив от омичей денежную компенсацию и спортивные права на вратаря Антона Форсберга, выступающего с 2014 года в НХЛ за «Коламбус». После «Авангард» обменял Ткачева в «Адмирал».

Сезон-2015/16 Ткачев провел в системе СКА. Форвард отыграл два матча за армейцев в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в 22 играх команды ВХЛ «СКА-Нева», где набрал десять (6+4) очков.

В сезоне-2016/17 21-летний хоккеист в 27 матчах набрал 24 (10+14) очка.