Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Колорадо0 : 2Бостон
Теннис  Вавринка- : -Нисикори
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Хоккей  Чикаго3 : 2Монреаль
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отстранение Еременко продлено до 19 ноября

Источник:  ТАССКомментарии

УЕФА продлил отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

Также в УЕФА отметили, что решение по данному делу будет принято в конце недели.

Напомним, 7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей. При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако окончательное решение принято не было.
Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу».

В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Терек» интересуются футболистом «Османлыспора» НдиайеПолузащитник турецкого клуба «Османлыспор» Папа Ндиайе попал в сферу интересов московского «Спартака» и грозненского «Терека».На стройке стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде произошел пожарВ Нижнем Новгороде на стройке стадиона к чемпионату мира - 2018 произошел пожар, сообщает нижегородский портал nn.ru.УЕФА: Окончательного решения по Еременко сегодня не будетРешение по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко сегодня объявлено не будет.Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом местеБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что «Спартак» заслуженно лидирует в чемпионате России.Юрий Жирков: Теперь тренируюсь наравне со всемиПолузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о своем самочувствии.Фернанду Сантуш: Замена Куарежмы сработала здоровоГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Латвией (4:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира на стадионе «Алгарве» в Фару.Гаджи Гаджиев: Погода мешает «Амкару» готовиться к игре со «Спартаком»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, как пермский клуб готовится к матчу 14-го тура РФПЛ со «Спартаком».Момент недели. Единение США и Мексики в ответ на победу Трампа (фото)Момент недели. Единение США и Мексики в ответ на победу Трампа (фото)Американцы и мексиканцы одним кадром выступили против жестких обещаний Дональда Трампа.«Локомотив» намерен возродить общеобразовательную школу при клубеМосковский «Локомотив» со следующего учебного года намерен возобновить деятельность средней общеобразовательной школы при своем интернате в Черкизово.ЦСКА хочет заключить новый контракт с Тошичем, сократив ему зарплату в 1,5 разаМосковский ЦСКА планирует заключить новое соглашение со 29-летним полузащитником Зораном Тошичем.Восемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утраВосемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.«Марсель» интересуется АзмуномНападающий «Ростова» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Марселя», сообщает Tuttomercatoweb.Эдин Джеко стянул шорты с соперника и был удален (видео)Нападающий Боснии и Герцеговины Эдин Джеко сорвал шорты с защитника сборной Греции Сократиса Папастатопулоса и получил красную карточку в матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.Папа Гуйе: Для меня честь играть за «Ростов»Защитник «Ростова» Папа Гуйе рассказал о том, как перешел в ростовский клуб.Евгений Коноплянка: Сборная Финляндии еще покусает лидеров группыПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплягка прокомментировал победу своей национальной команды над Финляндией (1:0) в матче отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.Аксель Витсель: Победа над Эстонией - прекрасное завершение 2016 годаПолузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу своей национальной команды над Эстонией (8:1) в отборочном матче чемпионата мира 2018 года.Дмитрий Живоглядов: Настрой на «Анжи» только один – нужно добиваться победыЗащитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча с «Анжи», который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.ЧМ-2018. Европа. Квалификация. Португалия победила Латвию, Греция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной и другие матчиРезультаты матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу.Сборная Португалии обыграла Латвию благодаря дублю РоналдуВ матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Португалии на своем поле обыграла команду Латвии со счетом 4:1.Хет-трик Мертенса и дубль Лукаку помогли Бельгии разгромить ЭстониюВ матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Бельгии на своем поле одержала победу над командой Эстонии со счетом 8:1.

Финляндия
Финляндиякалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
УЕФА
УЕФА

Cпецпредложение