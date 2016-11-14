Отстранение Еременко продлено до 19 ноября

УЕФА продлил отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

Также в УЕФА отметили, что решение по данному делу будет принято в конце недели.

Напомним, 7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей. При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако окончательное решение принято не было.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу».

В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.